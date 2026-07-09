ISFED заявила о сети ботов, защищавших публикацию с Иванишвили от сарказма пользователей

09.07.2026 16:14





По данным ISFED, после первоначальной негативной реакции пользователей количество положительных реакций на пост резко выросло. Мониторинг показал признаки скоординированного искусственного увеличения активности, аккаунты создавались в одно время, использовали похожие материалы, распространяли одинаковые публикации и взаимодействовали между собой.



В организации заявили, что выявленная сеть использовалась для создания искусственного впечатления поддержки партии «Грузинская мечта» и Иванишвили в соцсетях



ISFED вновь подчеркивает, что 26 мая грузинское общество отмечает не восстановление независимости (9 апреля 1991 года), а её провозглашение (26 мая 1918 года).



На вопрос: имел ли Бидзина Иванишвили какую-либо роль в восстановлении независимости или вообще в национально-освободительном протестном движении, которое завершилось восстановлением независимости страны в 1991 году? Однозначный ответ- НЕТ.



Гамсахурдия и Костава были лидерами национально-освободительного движения и диссидентами, выступавшими против советского режима. В то время, когда они боролись за выход Грузии из Советского Союза и получение независимости, Бидзина Иванишвили был далёк от политики, жил в России и занимался там бизнесом.





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