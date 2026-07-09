HRW:Власти Грузии используют репрессивные законы и политически мотивированные расследования для уничтожения гражданского общества

09.07.2026 16:54





Власти Грузии используют репрессивные законы, ограничения финансирования и политически мотивированные уголовные расследования для уничтожения независимого гражданского общества, - говорится в отчёте Human Rights Watch.



Организация Human Rights Watch заявляет, что в Грузии «новые законы ставят практически всё иностранное финансирование под строгий контроль правительства, вводят стигматизирующие ярлыки «иностранного агента», а также угрожают активистам и независимым группам тяжелыми штрафами и лишением свободы».



По заявлению организации, «правительство должно отменить эти неоправданные правовые меры».



«Правительство должно дать независимым группам возможность действовать независимо от неоправданного вмешательства. Международные партнёры Грузии должны отреагировать, увеличив цену за репрессии, в том числе посредством санкций, и должны усилить поддержку независимых групп», - говорится в отчёте.



Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявляет, что «целью правительства Грузии было подавление критических голосов и уничтожение активного независимого гражданского общества страны».



«Оно достигает тревожного прогресса. Правительство создаёт систему, в которой независимые группы не могут безопасно функционировать, сохранять финансирование и поддерживать те сообщества, которые нуждаются в них и зависят от них», - отмечает Хью Уильямсон





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