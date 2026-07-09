Вольский: Саакашвили всегда считал себя Джорджем Вашингтоном восточного полушария

09.07.2026 17:10





Как бы ни меняли структуру «Национального движения», их суть не меняется, от перестановки слагаемых сумма не меняется, - заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский, комментируя ситуацию в «Национальном движении».



По его словам, их единственная цель - чтобы в стране произошла революция и смена власти силовым путём.



«Как бы ни меняли структуру «Национального движения», их суть не меняется. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Мол, мы не будем политической партией, а будем «Советом реформ», таким, как был в Украине. Во главе этого совета встал Михаил Саакашвили, и кроме проблем ничего Украине не принёс. Их единственная цель, чтобы в стране произошла революция и сменить власть силовым путём. Дальше этого плана, который отвечал бы надеждам внешних сил, рано или поздно привести к власти в Грузии марионеточную власть, не существует. Их задача, чтобы Грузия была использована в войне с Россией как механизм. Саакашвили заявляет, что именно он сможет лучше всего послужить реализации этой идеи», - заявил Вольский.



Отвечая на вопрос о том, какая цель сейчас может быть у Михаила Саакашвили, Вольский заявил, что сейчас ничего нового не происходит, поскольку Саакашвили всегда считал себя Джорджем Вашингтоном восточного полушария.



«Ничего нового не происходит. Саакашвили всегда считал себя Джорджем Вашингтоном восточного полушария. Он не раз заявлял, что Грузия была разваленной, пока он не пришел и не возглавил людей, которые, по его словам, отличались большими животами, усами, большими шляпами и хорошо танцевали. Его идея, что с тем же ресурсом и большей внешней поддержкой вернуться к той же субстанции, в которой находился, когда управлял страной теми методами. Он делает все, чтобы развивались экстремистские процессы в возглавить в этом направлении свою партию», - заявил Гия Вольский.





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