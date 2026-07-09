Мэрия Тбилиси закупила новую технику для ухода за парками

09.07.2026 17:16





Муниципальная компания «Экосервис групп», отвечающая за содержание зеленых зон Тбилиси, получила до 40 единиц нового спецтранспорта и техники. Как сообщили в столичной мэрии Тбилиси, это обновление призвано повысить оперативность ухода за городскими парками и скверами, общая площадь которых за последние годы заметно выросла.



Помимо обычных грузовиков, в состав партии также вошли узкоспециализированные машины для ландшафтных работ:



• 4 мобильных мастерских — фургоны, укомплектованных необходимыми инструментами для быстрого ремонта парковой инфраструктуры на месте.



• 3 бортовых грузовика, оснащенных специальными агрегатами для опрыскивания деревьев от вредителей.



• Агрегат для посева травы и специализированная машина для безопасной пересадки взрослых деревьев.



• 13 стандартных самосвалов и 8 самосвалов с двойной кабиной для одновременной перевозки рабочих и грузов, 7 микроавтобусов и 130 единиц мелких садовых механизмов.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что новое оборудование позволят «Экосервис групп» еще эффективнее проводить работы и внедрять современные подходы к озеленению города.



«Мы и впредь с той же ответственностью будем продолжать озеленение Тбилиси и создавать экологически здоровую городскую среду, как делали это на протяжении последних лет. Наша цель — сделать Тбилиси городом, которым будет гордиться каждый его житель; городом, где чистота, порядок, зеленые насаждения и забота о человеке являются неотъемлемой частью повседневной жизни», — заявил мэр.



Одновременно он выразил сожаление из-за случаев вандализма и призывал жителей столицы бережно относиться к городской инфраструктуре.



«Ни один сквер, парк, детская площадка и ни одно посаженное дерево не принадлежат только мэрии. Все это — достояние наших детей, наших семей и каждого тбилисца… Тбилиси — наш общий дом, и забота о нем не может быть исключительно обязанностью мэрии», — сказал Каладзе.





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