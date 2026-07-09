Шалва Папуашвили провел прощальную встречу с послом Китая в Грузии

09.07.2026 16:08





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провёл прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Грузии Чжоу Цянем.



По информации пресс-службы парламента, в ходе встречи было отмечено, что отношения между Грузией и Китаем успешно развиваются.



«Особое внимание было уделено повышению уровня двусторонних отношений со стратегического партнёрства до всеобъемлющего стратегического партнёрства, что стало новым этапом сотрудничества между двумя странами.



Шалва Папуашвили также подчеркнул значение своего официального визита в Китай и состоявшихся в его рамках плодотворных встреч.



Стороны обсудили расширяющееся межпарламентское сотрудничество.



Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы дальнейшего развития грузино-китайских отношений, обсуждены вопросы региональной политики, а также подчёркнута важность дальнейшего сотрудничества в сфере взаимосвязанности и транспортно-логистической связности.



Шалва Папуашвили поблагодарил посла за значительный вклад в углубление отношений между Грузией и Китаем и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении парламента Грузии.





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