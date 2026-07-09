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Джо Уилсон назвал позорным протест грузинской делегации на заседании ПА ОБСЕ
09.07.2026 16:01
Позорно, что делегация Грузии в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, когда Ассамблея приняла мою резолюцию, - написал в социальной сети американский конгрессмен Джо Уилсон.
Джо Уилсон прокомментировал решение грузинской делегации покинуть зал заседаний в знак протеста во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ 8 июля в Гааге.
По словам Джо Уилсона, «резолюция осуждает проиранский террористический мафиозный режим, который захватил Грузию».
«Подождите и увидите, что мы примем на встрече Парламентской ассамблеи ОБСЕ в следующем году в Чарльстоне», - написал Уилсон в X.
Также, по словам Уилсона, он рад, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла его резолюцию по Грузии.
«Это важный шаг в поддержку сильной внешнеполитической повестки президента Трампа и против нападения военного преступника Путина на наших союзников в Восточной Европе!», - заявил Уилсон.
Для справки, члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ избрали Джо Уилсона председателем Комитета по политическим вопросам и безопасности Ассамблеи.
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