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Семьи задержанных на акциях обратились с требованиями к Общественному вещателю
09.07.2026 14:34
Родственники задержанных во время акций протеста обратились к руководству Общественного вещателя Грузии с рядом требований, заявив, что более полутора лет лишены возможности обратиться к гражданам страны через эфир телеканала.
Соответствующее заявление родители и близкие задержанных сделали у здания Общественного вещателя. По их словам, вопросы, связанные с делами «узников совести», их правовым положением и деятельностью их семей, представляют значительный общественный интерес и должны получать полноценное освещение.
«За все это время наш голос не звучал на телеканале, который финансируется за счет налогов граждан Грузии и, следовательно, принадлежит всему обществу, а не какой-либо политической силе или власти. Согласно закону и своему мандату, Общественный вещатель обязан полно, беспристрастно и объективно освещать события, имеющие общественное значение, обеспечивать представление различных точек зрения и защищать право общества на получение полной информации.
Дела узников совести, их правовое положение, борьба их семей и широкий общественный интерес к этим вопросам, безусловно, являются темой особой общественной важности. Игнорирование этой темы противоречит принципам, на которых должен основываться Общественный вещатель.
Наше первое требование – осветить сегодняшний брифинг в эфире Общественного вещателя, чтобы общество узнало о наших требованиях.
Второе требование – в ближайшее время провести официальную рабочую встречу между нами и руководством Общественного вещателя.
Третье требование – предоставить родителям и родственникам узников совести и политзаключенных прямой эфир, чтобы мы могли донести свою позицию до общества. В условиях, когда судебные заседания проходят в закрытом режиме, мы хотим самостоятельно информировать граждан о наших детях, членах наших семей и их делах.
Четвертое требование – обращаемся к Попечительскому совету Общественного вещателя с просьбой провести заседание и ответить на вопросы: почему родственникам заключенных ни разу не предоставили прямой эфир? Почему не освещались наши мероприятия, несмотря на то что мы объехали практически всю Грузию, лично встречались с гражданами, провели более ста мероприятий, акций и других общественных активностей? Почему, несмотря на многочисленные обращения в различных формах, нам так и не предоставили эфир?
Мы не просим особого отношения. Мы требуем лишь того, что принадлежит каждому гражданину Грузии: равного доступа к Общественному вещателю, возможности выразить свою позицию и права информировать общество.
Мы ожидаем ответа по нашим требованиям уже сегодня и в течение ближайших 12 часов будем находиться у здания Общественного вещателя.
Призываем всех, кто нас поддерживает, выразить свою позицию: заслуживаем ли мы права на прямой эфир после полутора лет непрерывной борьбы.
Мы убеждены, что настоящий Общественный вещатель обязан служить обществу, защищать общественные интересы и не оставлять без внимания ни одну важную тему.
Сегодня мы требуем исполнения именно этой обязанности», — говорится в заявлении.
SOVA
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