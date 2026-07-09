Кто на самом деле контролирует морские ворота Грузии

09.07.2026 15:26





Когда говорят о грузинской экономике, чаще вспоминают туризм, вино или недвижимость. Но один из главных источников доходов страны — морские порты. Именно через них проходят грузы, связывающие Европу, Кавказ и Центральную Азию. Контейнеры, нефтепродукты, зерно, металлы и удобрения — все это делает Грузию важным звеном международной торговли.



При этом многие уверены, что ключевая портовая инфраструктура находится под контролем грузинских компаний. На самом деле ситуация иная.



Крупнейший порт страны — Поти — полностью принадлежит дочерней компании мирового логистического гиганта Maersk — APM Terminals. Батумский порт остается в собственности государства, однако уже почти 20 лет им управляет казахстанская KazTransOil, входящая в государственный фонд Samruk-Kazyna. Кулевский нефтяной терминал полностью принадлежит азербайджанской государственной компании SOCAR, а Супсинский терминал после остановки нефтепровода Баку—Супса фактически не работает.



Все это говорит о том, что стратегическая морская инфраструктура страны сегодня развивается в основном за счет иностранных операторов и капитала.



При этом значение грузинских портов продолжает расти. По итогам 2025 года они обработали 16,6 млн тонн грузов, что на 6,8% больше, чем годом ранее. Это означает, что международные перевозчики все активнее используют грузинский маршрут, а Средний коридор постепенно становится одной из важнейших альтернатив традиционным путям между Европой и Азией.



За этими цифрами стоят и серьезные деньги. Компании, работающие в Поти, за 2024 год получили почти 546 млн лари выручки и заработали более 121 млн лари чистой прибыли. Главным игроком остается APM Terminals с выручкой 224 млн лари и прибылью 97 млн лари.



В Батуми показатели скромнее, но тоже впечатляющие: 231 млн лари выручки и свыше 53 млн лари прибыли у компаний, работающих на территории порта. А одним из самых эффективных активов оказался Кулевский нефтяной терминал, который при 129 млн лари выручки получил почти 83 млн лари чистой прибыли.



Развитие продолжается. Pace Group строит в Поти второй причал благодаря кредиту DFC США на 25 млн долларов. После завершения проекта пропускная способность порта увеличится еще примерно на 1 млн тонн грузов в год.



Сегодня порты — это не только бизнес, но и инструмент геополитики. Через них проходят торговые потоки, за которые конкурируют разные страны, а контроль над инфраструктурой постепенно становится вопросом стратегического влияния. Именно поэтому любые новости о развитии грузинских портов — это уже не только экономика, а показатель того, кто будет играть ключевую роль в транспортной системе Черноморского региона в ближайшие годы.





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