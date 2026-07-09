В Местии появится один из самых необычных ЗАГСов региона

09.07.2026 15:35





Власти запускают проект, который способен изменить не только архитектурный облик Местии, но и усилить ее позиции как международного туристического центра. В муниципалитете построят новый Дом бракосочетаний с уникальной архитектурой, вдохновленной традициями Сванетии.



Само здание разработано грузинским архитектором и спроектировано таким образом, чтобы органично вписаться в исторический ландшафт Сванетии, сохранив характерные элементы местной архитектуры.



При этом речь идет не просто о красивой идее. Концепция будущего здания уже получила международное признание, победив сразу в двух престижных конкурсах. В Токио проект был отмечен на Japan International Design Award как лучший культовый архитектурный объект, основанный на исторических мотивах страны, а в Риме стал победителем Rome Design Award в категории концептуального дизайна. Подобные награды еще до начала строительства существенно повышают интерес к будущему объекту.



Новый Дом бракосочетаний будет выполнять сразу несколько функций. Помимо регистрации браков для граждан Грузии и иностранцев, он должен стать еще одной туристической точкой притяжения. Для Местии это означает дополнительный поток гостей, новые возможности для гостиничного бизнеса, ресторанов и сферы услуг.



Особую ценность проекту придает и культурная составляющая. Здание построят на улице известного грузинского поэта Реваза Маргиани, а внутри разместят дом-музей, посвященный его имени. Таким образом инфраструктурный объект одновременно станет и культурным пространством.



На фоне активного развития туристической отрасли подобные проекты становятся частью долгосрочной стратегии регионального развития. Инвестиции в современную инфраструктуру сегодня все чаще рассматриваются как инструмент привлечения туристов, бизнеса и новых источников доходов для регионов, а не только как строительство очередного государственного объекта.



Тем временем подготовка проекта уже выходит на практическую стадию. Дом юстиции объявил государственный тендер на разработку проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость закупки составляет 406 779 лари. Прием заявок начнется 18 июля и завершится 23 июля. Если работы будут идти по плану, Местия может получить еще один знаковый объект, который станет новой визитной карточкой региона.





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