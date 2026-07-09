Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии за полгода выявили 2664 нарушения правил обращения с отходами


09.07.2026   15:20


С 1 января по 30 июня 2026 года Департамент экологического надзора выявил 2664 нарушения Кодекса об управлении отходами.

Среди них:

• 713 — загрязнение окружающей среды муниципальными отходами;
• 267 — открытое сжигание неопасных муниципальных отходов;
• 250 — загрязнение строительными или инертными материалами;
• 240 — нарушения, связанные с планами управления отходами компаний;
• 85 — загрязнение территории канализационными или илистыми отходами;
• 46 — загрязнение отходами животного происхождения;
• 5 — нарушения требований по обращению с опасными отходами;
• 1058 — другие нарушения.

Больше всего фактов зафиксировано в Квемо Картли — 654. В Тбилиси за полгода выявили 532 нарушения, в Кахети — 372, в Мцхета-Мтианети — 250, в Аджарии — 200.

Ведомство заявляет, что контроль за обращением с отходами остаётся одним из приоритетов. Экипажи департамента патрулируют по стране круглосуточно, а на сообщения, поступающие на горячую линию 153, обещают реагировать оперативно.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна