В Грузии за полгода выявили 2664 нарушения правил обращения с отходами

09.07.2026 15:20





С 1 января по 30 июня 2026 года Департамент экологического надзора выявил 2664 нарушения Кодекса об управлении отходами.



Среди них:



• 713 — загрязнение окружающей среды муниципальными отходами;

• 267 — открытое сжигание неопасных муниципальных отходов;

• 250 — загрязнение строительными или инертными материалами;

• 240 — нарушения, связанные с планами управления отходами компаний;

• 85 — загрязнение территории канализационными или илистыми отходами;

• 46 — загрязнение отходами животного происхождения;

• 5 — нарушения требований по обращению с опасными отходами;

• 1058 — другие нарушения.



Больше всего фактов зафиксировано в Квемо Картли — 654. В Тбилиси за полгода выявили 532 нарушения, в Кахети — 372, в Мцхета-Мтианети — 250, в Аджарии — 200.



Ведомство заявляет, что контроль за обращением с отходами остаётся одним из приоритетов. Экипажи департамента патрулируют по стране круглосуточно, а на сообщения, поступающие на горячую линию 153, обещают реагировать оперативно.





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