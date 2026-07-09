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В Грузии за полгода выявили 2664 нарушения правил обращения с отходами
09.07.2026 15:20
С 1 января по 30 июня 2026 года Департамент экологического надзора выявил 2664 нарушения Кодекса об управлении отходами.
Среди них:
• 713 — загрязнение окружающей среды муниципальными отходами;
• 267 — открытое сжигание неопасных муниципальных отходов;
• 250 — загрязнение строительными или инертными материалами;
• 240 — нарушения, связанные с планами управления отходами компаний;
• 85 — загрязнение территории канализационными или илистыми отходами;
• 46 — загрязнение отходами животного происхождения;
• 5 — нарушения требований по обращению с опасными отходами;
• 1058 — другие нарушения.
Больше всего фактов зафиксировано в Квемо Картли — 654. В Тбилиси за полгода выявили 532 нарушения, в Кахети — 372, в Мцхета-Мтианети — 250, в Аджарии — 200.
Ведомство заявляет, что контроль за обращением с отходами остаётся одним из приоритетов. Экипажи департамента патрулируют по стране круглосуточно, а на сообщения, поступающие на горячую линию 153, обещают реагировать оперативно.
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