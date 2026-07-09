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Хведелиани: Благодаря «Мечте» заключенный Саакашвили полностью руководит партией из тюрьмы


09.07.2026   13:49


Член партии »За Грузию» Тата Хведелиани заявила, что тот факт, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили ведёт предвыборную агитацию, полноценно руководит своей партией из тюрьмы и выступает в прямом эфире перед всей страной, — это «заслуга» партии »Грузинская мечта».

По её словам, сегодня «Грузинская мечта» «держится на »Едином национальном движении»», предоставляет осуждённым дополнительные возможности и ставит заключённых в неравные условия.

«В то время как у нас есть »узники совести», встречи с которыми для нас остаются лишь желанием; в то время как Георгий Гахария, бывший премьер-министр страны, подвергается уголовному преследованию по сфабрикованным обвинениям и лишён возможности полноценно заниматься политической деятельностью, мы видим, как заключённый Михаил Саакашвили проводит агитацию в прямом эфире и общается с членами своей партии.

Михаил Саакашвили является осуждённым преступником, и речи о каком-либо его праве устанавливать правила быть не может. Если он сегодня устанавливает правила, то это заслуга »Грузинской мечты», потому что она извлекает из этого выгоду и существует за счёт »Единого национального движения»», — заявила Тата Хведелиани.


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