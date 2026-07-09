Каладзе: Тбилиси – наш общий дом, и его содержание не может быть исключительной обязанностью мэрии

09.07.2026 13:35





Мэр Тбилиси Каха Каладзе обратился к жителям столицы с призывом бережно относиться к инфраструктуре, созданной различными муниципальными службами для тбилисцев. Об этом он заявил на презентации обновлённой техники ООО «Экосервис Групп», вновь выразив сожаление в связи с тем, что в городе по-прежнему имеют место случаи вандализма.



«Хочу обратиться к каждому жителю Тбилиси с одной просьбой — давайте вместе беречь то, что мы вместе создали. Ни один сквер, парк, детская площадка и ни одно посаженное дерево не принадлежат только мэрии. Всё это — достояние наших детей, наших семей и каждого тбилисца.



К сожалению, случаи вандализма в городе всё ещё происходят, и это очень печально. Вандализм — это не просто порча муниципального имущества. Это проявление неуважения к своему городу, своим соседям и будущему наших детей. Тбилиси — наш общий дом, и забота о нём не может быть исключительно обязанностью мэрии. Город станет по-настоящему европейским тогда, когда каждый из нас почувствует ответственность за окружающую среду, в которой мы живём», — заявил мэр Тбилиси.



По его словам, муниципалитет и в дальнейшем будет активно заниматься созданием и обновлением зелёных зон.



«Мы и впредь с той же ответственностью будем продолжать озеленение Тбилиси и создавать экологически здоровую городскую среду, как делали это на протяжении последних лет. Наша цель — сделать Тбилиси городом, которым будет гордиться каждый его житель; городом, где чистота, порядок, зелёные насаждения и забота о человеке являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Ведь любовь к городу измеряется не словами, а ежедневным трудом, ответственностью и бережным отношением», — подчеркнул Каха Каладзе.







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