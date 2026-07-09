|
|
|
Каладзе: Тбилиси – наш общий дом, и его содержание не может быть исключительной обязанностью мэрии
09.07.2026 13:35
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обратился к жителям столицы с призывом бережно относиться к инфраструктуре, созданной различными муниципальными службами для тбилисцев. Об этом он заявил на презентации обновлённой техники ООО «Экосервис Групп», вновь выразив сожаление в связи с тем, что в городе по-прежнему имеют место случаи вандализма.
«Хочу обратиться к каждому жителю Тбилиси с одной просьбой — давайте вместе беречь то, что мы вместе создали. Ни один сквер, парк, детская площадка и ни одно посаженное дерево не принадлежат только мэрии. Всё это — достояние наших детей, наших семей и каждого тбилисца.
К сожалению, случаи вандализма в городе всё ещё происходят, и это очень печально. Вандализм — это не просто порча муниципального имущества. Это проявление неуважения к своему городу, своим соседям и будущему наших детей. Тбилиси — наш общий дом, и забота о нём не может быть исключительно обязанностью мэрии. Город станет по-настоящему европейским тогда, когда каждый из нас почувствует ответственность за окружающую среду, в которой мы живём», — заявил мэр Тбилиси.
По его словам, муниципалитет и в дальнейшем будет активно заниматься созданием и обновлением зелёных зон.
«Мы и впредь с той же ответственностью будем продолжать озеленение Тбилиси и создавать экологически здоровую городскую среду, как делали это на протяжении последних лет. Наша цель — сделать Тбилиси городом, которым будет гордиться каждый его житель; городом, где чистота, порядок, зелёные насаждения и забота о человеке являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Ведь любовь к городу измеряется не словами, а ежедневным трудом, ответственностью и бережным отношением», — подчеркнул Каха Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна