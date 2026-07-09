Продолжаются переговоры по вопросу доступности в Грузии препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

09.07.2026 12:41





По информации родителей детей, болеющих мышечной дистрофией Дюшенна, переговоры по вопросу доступности в Грузии одного из лекарственных медикаментов уже находятся на заключительном этапе, а детали текущих переговоров по второму препарату станут известны на следующей неделе.



Как говорится в заявлении, также ведётся коммуникация с различными организациями по вопросу возможного включения пациентов с болезнью Дюшенна в клинические исследования.



«8 июля текущего года состоялась очередная рабочая встреча между министром здравоохранения Михаилом Сарджвеладзе и родителями детей, страдающих мышечной дистрофией Дюшенна.



По информации министра здравоохранения, министерство ведёт интенсивную коммуникацию с международными компаниями-производителями современных препаратов для лечения Дюшенна.



Как было отмечено на встрече, переговоры по вопросу доступности одного из медикаментов в Грузии уже на заключительном этапе, а детали текущих переговоров по второму препарату станут известны на следующей неделе.



Мы надеемся, что переговоры по второму медикаменту также завершатся успешно, процесс продолжится без лишних задержек, а все возможные препятствующие обстоятельства будут своевременно устранены.



Кроме того, ведётся коммуникация и с другими фармацевтическими компаниями. Также продолжается коммуникация с различными организациями в направлении возможного включения пациентов с болезнью Дюшенна в клинические исследования», - говорится в заявлении.





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