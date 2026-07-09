Джапаридзе: Все политические лидеры, которые выиграли у «Мечты» в 2024 году, окажутся либо в тюрьме, либо за пределами страны

09.07.2026 13:26





Как завершат т.н. дело о саботаже? Все те люди, все эти политические лидеры, которые выиграли у «Мечты» в 2024 году, окажутся либо в тюрьме, либо за пределами страны, – заявил журналистам один из оппозиционных политиков, обвиняемых по т.н. делу о саботаже, Зура Джапаридзе.



Джапаридзе предполагает, что скоро будет вынесен вердикт по этому делу.



«По нашей личной коммуникации с прокуратурой, они намерены завершить дело очень быстро. Возможно, в конце этого месяца, в начале августа или в середине августа. Это примерные сроки, в любом случае, по моим представлениям, и по словам моих адвокатов, дело не затянется дольше августа.



Как они это завершат? Все те люди, все те политические лидеры, которые в 2024 году победили «Мечту», окажутся либо в тюрьме, либо за пределами страны. Это цель, которую они сейчас имеют. [Цель нашего задержания] вероятно, это сигнал Западу, что либо «мы урегулируем на наших условиях, либо людей, с которыми вы говорите, отпустим из страны или посадим в тюрьму». Второе - они также расчищают политическое поле и освобождают тем политическим игрокам, которые годами, месяцами повторяют, что старые лица должны уйти и новые лица должны что-то сделать. Им оставляют мяч и поле. Понятно, что кто-то возьмет.



Короче говоря, проблемой оказалось санкцирование Иванишвили. Считается, что, оказывается, санкцирование Иванишвили является ослаблением страны. Соответственно, все, кто работал над санкциями, якобы ослабили страну, потому что Запад санкцировал Иванишвили, но ведь введение санкций зависит не от нас. Мы можем миллион раз говорить, что кто-то должен быть санкцирован, но введение санкций является результатом конкретной политики конкретной страны», - заявил Зура Джапаридзе.



Для справки, по т.н. делу о саботаже обвинения предъявлены Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу «Гирчи» Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.





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