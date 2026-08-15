Доля граждан Грузии среди покупателей квартир в Батуми снизилась до 33%

15.08.2026 18:25





В первой половине 2026 года доля граждан Грузии в продажах квартир в Батуми снизилась до 33% против 43% годом ранее. Одновременно рынок заметно сместился в сторону покупателей из Украины, России и Беларуси. Это следует из отчета инвестиционной компании Galt & Taggart.



В январе-июне на граждан Украины, России и Беларуси пришлось 18% покупок жилья в Батуми. Годом ранее их доля составляла 13%.



Вторую по численности группу иностранных покупателей сформировали граждане европейских стран — на них пришлось 15% сделок. Точна такая же доля была у европейцев по итогам всего 2025 года.



Еще 10% покупателей составляли граждане Израиля, 7% — жители стран Ближнего Востока и арабских государств, 5% — граждане Турции. На покупателей из остальных стран пришлось 12%.



Что касается местных покупателей, за год их доля сократилась сразу на 10 процентных пунктов.



В целом рынок недвижимости Батуми продолжает расти, хотя, по оценке аналитиков, еще значительно не дотягивает до объемов бума 2022-2023 годов. Одновременно большой объем нового строительства создает риск переизбытка предложения.



Во втором квартале 2026 года в Батуми продали 4 168 квартир, что на 3,7% больше, чем годом ранее. На вторичном рынке продажи выросли на 13,4%, до 2 200 квартир. При этом, согласно опросу девелоперов, реальные продажи на первичном рынке увеличились гораздо сильнее — на 35,1% за год во втором квартале и на 47,9% по итогам первого полугодия.



Цены на жилье также продолжают расти. В июне средняя стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом на первичном рынке достигла $1 960, увеличившись за год на 9,8%. На вторичном рынке квадратный метр стоил в среднем $1 497 — на 6,5% больше, чем годом ранее.



При этом арендный рынок показывает обратную динамику: средняя посуточная ставка во втором квартале снизилась на 4,2%, а доходность от аренды составила 7,1%.





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