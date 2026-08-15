В первой половине 2026 года число осужденных в Грузии выросло на 40%

15.08.2026 19:18





В Грузии за первые шесть месяцев 2026 года число осужденных выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-июнь суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 13 921 человека против 9 941 годом ранее.



Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), которые приводит издание bm.ge.



Наиболее резкий рост фиксируется по делам о наркопреступлениях. Число осужденных по этой категории увеличилось сразу на 90,1% — с 2 044 до 3 885 человек. Таким образом, почти каждый третий осужденный в первой половине 2026 года получил приговор по делу, связанному с наркотиками.



Заметно выросло и число осужденных за грабеж — на 48,8%, до 192 человек, а также за хулиганство — на 45,2%, до 61 человека.



По делам о кражах число осужденных увеличилось на 18,2% — с 1 528 до 1 806 человек. На 18,8% выросло количество приговоров за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта — до 385.



Число осужденных за умышленное убийство выросло с 29 до 38 человек, или на 31%. По делам об умышленном тяжком вреде здоровью рост составил 34,8% — с 66 до 89 осужденных.



При этом по некоторым категориям наблюдается снижение. Число осужденных за изнасилования сократилось на 42,1% — с 19 до 11 человек. На 7,1% уменьшилось количество осужденных за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах — с 28 до 26.



Рост числа осужденных особенно заметен в годовой статистике последних лет. За весь 2021 год в Грузии осудили 15 412 человек, в 2022-м — 18 850, в 2023-м — 18 547, в 2024-м — 16 961. В 2025 году показатель вырос до 22 767 осужденных.



Главным фактором роста в первой половине 2026 года стали именно наркопреступления: на них приходится 1 841 из дополнительных 3 980 осужденных по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На конец 2025 года общее число осужденных в стране составило 22 767 человек. Эта цифра включала как тех, кто сидит в тюрьмах, так и тех, кто отбывает наказание без изоляции от общества: условно осужденных, находящихся под домашним арестом, оштрафованных и т.д.



По данным Специальной пенитенциарной службы, в тюрьмах страны на тот момент находились 8 702 осужденных.





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