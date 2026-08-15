Государственный долг Грузии превысил $9 млрд

15.08.2026 20:19





По состоянию на июль задолженность страны оценивается в $9,016 млрд, что на $27,2 млн больше июньских показателей.



Так, прямой долг правительства составляет $8,752, из которых $6,73 млрд приходится на многосторонние кредиты, а ещё $1,527 млрд — на двусторонние. При этом внешние обязательства Национального банка Грузии оцениваются в $263,819 млн.



Крупнейшими кредиторами грузинского государства являются: Азиатский банк развития, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк:



▪️ Азиатский банк развития — $2,469 млрд

▪️ Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития — $1,896 млрд

▪️ Европейский инвестиционный банк — $1,185 млрд

▪️ Всемирный банк, Международная ассоциация развития — $353 млн

▪️ Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — $240,2 млн

▪️ Европейский банк реконструкции и развития — $217,4 млн



Что касается задолженности правительства Грузии перед другими государствами, то среди них лидируют Франция ($845,1 млн), Германия ($559,5 млн) и Япония ($103,9 млн).





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