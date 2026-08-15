Регулятор повторно оштрафовал TV Pirveli, сочтя подачу новостей необъективной

15.08.2026 19:14





Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (ComCom) во второй раз наложила финансовый штраф на оппозиционный телеканал TV Pirveli. Сумма санкции составила 5 тысяч лари.



Поводом для решения стали результаты мониторинга новостных выпусков от 27 и 28 июля (в 11:00, 13:00, 15:00 и 20:00). По мнению ComCom, журналисты канала нарушили законодательные требования к точности и объективности подачи фактов, выражая личное отношение к происходящему.



По данным проекта MediaChecker, регулятор обратил внимание на формулировки вроде «начали масштабную охоту», «агентство по скроллингу и скриншотам» — так в эфире называли новое подразделение МВД по борьбе с разжиганием ненависти, «отряд в чеченском стиле», «охота на активистов» и «полиция потеряла нервы».



Комиссия пришла к выводу, что с учетом контекста и интенсивности эти оценочные суждения транслировались как официальная позиция самого телеканала.



Это уже третье нарушение, выявленное ComCom в отношении TV Pirveli, и второй финансовый штраф. В первом случае телеканал получил письменное предупреждение.



Позже ComCom оштрафовала TV Pirveli на 2,5 тысячи лари за использование в эфире формулировки «узники совести» и другие нарушения требований к беспристрастности и объективности.



Как указали в комиссии, сейчас она была вправе назначить штраф до 1% годового дохода вещателя, однако решила применить минимальную санкцию, предусмотренную законом.



«Коалиция по адвокатированию медиа», объединяющая различные местные неправительственные организации, назвала решение ComCom «грубым вмешательством в редакционную независимость СМИ» и «прямой цензурой контента». По мнению правозащитников, действия регулятора являются частью давления на независимые медиа и направлены на ограничение распространения информации, невыгодной «Грузинской мечте».



В 2025 году по инициативе правящей партии «Грузинская мечта» в законе прописали строгие требования к объективности СМИ, а вопросы, которые раньше находились в сфере саморегулирования и журналистской этики, передали под контроль ComCom.



С тех пор под санкции регулятора уже несколько раз попадали как оппозиционные, так и провластные телеканалы. 6 августа ComCom оштрафовала на 2,5 тысячи лари провластный POSTV за выражение собственного мнения в новостных выпусках и нарушение требований к точности подачи фактов. Это был первый известный финансовый штраф такого рода в отношении телеканала, который считается лояльным к властям.



Оппозиционный телеканал Formula дважды становился объектом санкций: после письменного предупреждения ComCom оштрафовала его на 2,5 тысячи лари, а 17 июля — еще на 5 тысяч лари.



Расширение полномочий ComCom в отношении содержания вещателей остается предметом критики со стороны грузинских медиаорганизаций и оппозиции, которые считают новые нормы инструментом усиления контроля над редакционной политикой телеканалов. В правящей партии, в свою очередь, настаивают, что нововведения защищают информационное поле от радикализации.





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