100 баллов на водительских правах: за какие нарушения их списывают

15.08.2026 19:21





В Грузии действует система, при которой каждому водителю ежегодно начисляется 100 баллов на водительское удостоверение. За нарушения правил дорожного движения эти баллы списываются — и чем серьёзнее проступок, тем ощутимее потери.



Причём за последние годы правила заметно ужесточились. В 2026 году выросло количество баллов, которое водитель может потерять за целый ряд распространённых нарушений. В зоне особого внимания оказались непристёгнутый ремень, превышение скорости, разговоры по телефону за рулём, нарушение правил маневрирования, движение по тротуару и автобусным полосам.



Сегодня за наиболее распространённые нарушения предусмотрено следующее:



▪️ непристёгнутый ремень безопасности — 10 баллов;

▪️ превышение скорости более чем на 15, но не более чем на 50 км/ч — 10 баллов;

▪️ превышение скорости более чем на 50 км/ч — 20 баллов;

▪️ использование мобильного телефона во время управления автомобилем — 15 баллов;

▪️ нарушение правил маневрирования — 20 баллов;

▪️ движение по тротуару — 30 баллов;

▪️ движение по автобусной полосе — 15 баллов, при повторном нарушении — 30 баллов;

▪️ движение по автобусной полосе встречного направления — 20 баллов, повторно — 30 баллов;

▪️ управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 30 баллов;

▪️ отказ от прохождения проверки на алкоголь — 40 баллов;

▪️ управление автомобилем в состоянии наркотического или психотропного опьянения — 40 баллов;

▪️ управление автомобилем, превышающим допустимые нормы загрязнения окружающей среды — 10 баллов;

▪️ нарушение ПДД, повлекшее повреждение автомобиля, груза, дороги, дорожного сооружения или другого имущества либо лёгкий вред здоровью человека — 25 баллов.



И здесь есть важный нюанс: списание баллов не означает, что водитель освобождается от денежного штрафа. Это две разные меры ответственности, поэтому за одно нарушение в предусмотренных законом случаях водитель может одновременно получить и материальный штраф, и потерять определённое количество баллов.



Иными словами, 100 баллов — это не замена штрафам, а дополнительный механизм контроля за поведением водителя на дороге. Чем быстрее сокращается запас баллов, тем ближе серьёзные последствия для права управления.





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