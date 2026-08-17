Тендер на ремонт набережной Мтквари, которая обрушилась в 2025 году, объявила мэрия

17.08.2026 11:19





Мэрия Тбилиси объявила тендер на реконструкцию набережной на левом берегу реки Мтквари у ресторана «Гагра». Стоимость закупки составляет более 10 миллионов лари, пишет BPN.



Детали. Компания-победитель обязана полностью восстановить набережную: подготовить рабочую площадку, выполнить строительные и железобетонные работы по проекту, при необходимости демонтировать и восстановить существующие конструкции, обеспечить безопасность объекта и организовать движение транспорта.



Контекст. Об обрушении части набережной на левом берегу Мтквари у ресторана «Гагра» стало известно весной 2025 года. За день до этого мэрия ограничила там движение для ремонтных работ. 9 апреля в фейсбуке сообщили, что рухнувшую часть набережной засыпали бетонными блоками. В соцсетях тогда удивились подобному решению проблемы. В июне власти отчитались о завершении основного этапа ремонта.





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