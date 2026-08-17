Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тендер на ремонт набережной Мтквари, которая обрушилась в 2025 году, объявила мэрия


17.08.2026   11:19


Мэрия Тбилиси объявила тендер на реконструкцию набережной на левом берегу реки Мтквари у ресторана «Гагра». Стоимость закупки составляет более 10 миллионов лари, пишет BPN.

Детали. Компания-победитель обязана полностью восстановить набережную: подготовить рабочую площадку, выполнить строительные и железобетонные работы по проекту, при необходимости демонтировать и восстановить существующие конструкции, обеспечить безопасность объекта и организовать движение транспорта.

Контекст. Об обрушении части набережной на левом берегу Мтквари у ресторана «Гагра» стало известно весной 2025 года. За день до этого мэрия ограничила там движение для ремонтных работ. 9 апреля в фейсбуке сообщили, что рухнувшую часть набережной засыпали бетонными блоками. В соцсетях тогда удивились подобному решению проблемы. В июне власти отчитались о завершении основного этапа ремонта.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна