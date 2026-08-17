Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси демонтируют незаконные шлагбаумы и барьеры


17.08.2026   11:46


Муниципальная инспекция продолжает проверки по обращениям жителей и демонтирует незаконно установленные шлагбаумы, ограждения и другие искусственные препятствия на муниципальных территориях.

Речь идет об объектах, которые ограничивают доступ к улицам, общественным пространствам и парковочным зонам.

Главная задача — обеспечить свободное передвижение граждан и сохранить муниципальные территории доступными для всех.

Если вы столкнулись с подобным нарушением, сообщить о нем можно по телефону горячей линии: 2 72 22 22.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна