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В Тбилиси демонтируют незаконные шлагбаумы и барьеры
17.08.2026 11:46
Муниципальная инспекция продолжает проверки по обращениям жителей и демонтирует незаконно установленные шлагбаумы, ограждения и другие искусственные препятствия на муниципальных территориях.
Речь идет об объектах, которые ограничивают доступ к улицам, общественным пространствам и парковочным зонам.
Главная задача — обеспечить свободное передвижение граждан и сохранить муниципальные территории доступными для всех.
Если вы столкнулись с подобным нарушением, сообщить о нем можно по телефону горячей линии: 2 72 22 22.
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