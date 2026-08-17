В Тбилиси демонтируют незаконные шлагбаумы и барьеры

17.08.2026 11:46





Муниципальная инспекция продолжает проверки по обращениям жителей и демонтирует незаконно установленные шлагбаумы, ограждения и другие искусственные препятствия на муниципальных территориях.



Речь идет об объектах, которые ограничивают доступ к улицам, общественным пространствам и парковочным зонам.



Главная задача — обеспечить свободное передвижение граждан и сохранить муниципальные территории доступными для всех.



Если вы столкнулись с подобным нарушением, сообщить о нем можно по телефону горячей линии: 2 72 22 22.





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