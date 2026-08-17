Минобразования вводит обязательные электронные журналы для всех школ страны

17.08.2026 11:52





Министерство образования Грузии вводит обязательные электронные журналы для всех школ страны. Они будут доступны в виде как сайтов, так и мобильных приложений. Доступ к ним получат учителя, психологи, сотрудники Минобразования, а также сами ученики и их родители.



В них будут отображаться не только успеваемость и посещаемость, но и задания по каждому предмету, расписание уроков, экзамены, планируемые встречи и мероприятия, а также привязан чат для общения родителей и учеников с учителями и сотрудниками школы.



В электронных журналах будут также фиксироваться поведение и нарушения учеников, информация о которых будет доступна родителям.





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