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Минобразования вводит обязательные электронные журналы для всех школ страны


17.08.2026   11:52


Министерство образования Грузии вводит обязательные электронные журналы для всех школ страны. Они будут доступны в виде как сайтов, так и мобильных приложений. Доступ к ним получат учителя, психологи, сотрудники Минобразования, а также сами ученики и их родители.

В них будут отображаться не только успеваемость и посещаемость, но и задания по каждому предмету, расписание уроков, экзамены, планируемые встречи и мероприятия, а также привязан чат для общения родителей и учеников с учителями и сотрудниками школы.

В электронных журналах будут также фиксироваться поведение и нарушения учеников, информация о которых будет доступна родителям.


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