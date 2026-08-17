Мэрия Батуми хочет бесплатно передать Грузинской патриархии муниципальное имущество

17.08.2026 11:56





Сакребуло Батуми на заседании 21 августа рассмотрит проекты решений о безвозмездной передаче части городского имущества Грузинской патриархии в постоянное пользование.



Речь идёт преимущественно о бывшей в употреблении брусчатке и дорожных ограждениях, которые планируется использовать для благоустройства территорий храмов и монастырей.



Патриархии хотят передать:



▫️ 1000 м² брусчатки — женскому монастырю Всех грузинских святых;

▫️ 2000 м² — мужскому монастырю Воскресения;

▫️ 800 м² — храму и монастырю Святого Давида Строителя в селе Ниношвили, Ланчхути.



Кроме того, мэрия готова бесплатно передать 400 погонных метров бывших в употреблении дорожных ограждений:



▫️ 160 метров — храмам Святого священномученика Кириона Католикоса и Святого Николая в Кобулети;

▫️ 160 метров — строящемуся храму Новомучеников и храму Святого Иоанна Крестителя в селе Бобоквати;

▫️ 80 метров — строящемуся храму в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» в селе Квирике.



Просьбы о передаче брусчатки поступили в мэрию ещё в апреле 2026 года от представителей Батумской и Лазской, а также Шемокмедской епархий. В июне поступило дополнительное обращение по поводу ограждений.



При этом существует юридический нюанс: мэрия не имеет права напрямую передавать муниципальное имущество отдельным церквям, монастырям или гимназиям. Поэтому формальным получателем станет юридическое лицо публичного права «Грузинская патриархия», которой город вправе передавать имущество в постоянное пользование.



При этом в документах не указана стоимость имущества, которое предполагается передать Патриархии.



Это не первый подобный вопрос между городом и церковью. Около пяти лет назад Патриархия просила передать ей в собственность муниципальный земельный участок на улице Бесики, где уже находится действующая церковь. Тогда мэрия отказалась передавать землю в собственность, но была готова предоставить право пользования.



Согласно последней выписке из реестра, этот участок по-прежнему принадлежит мэрии Батуми, а право пользования со стороны Патриархии официально в реестре не отражено.





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