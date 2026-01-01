|
Министр обороны отпраздновал Новый год с военнослужащими
01.01.2026 16:46
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретил наступление нового 2026 года вместе с военнослужащими.
Министр вместе с начальником Сил обороны, генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили, находился в Хони на базе 6-й артиллерийской бригады.
Министр обороны и начальник Сил обороны по видеоконференцсвязи поздравили с Новым годом личный состав всех подразделений Сил обороны.
Ираклий Чиковани поблагодарил военнослужащих за достойную службу и отметил, что их самоотверженность, преданность и профессионализм имеют неоценимое значение для развития нашей страны. Министр пожелал военным благополучия, мирного будущего и успехов на службе Грузии.
С базы в Хони министр поздравил с Новым годом граждан Грузии, особенно тех, кто встретил праздник на службе в силу профессиональных обязанностей. Он пожелал сотрудникам Службы государственной безопасности, полицейским, пограничникам, пожарным-спасателям и врачам здоровья, стойкости и единства.
