МВД распостраняет информацию в связи с произошедшим в Тбилиси убийством
02.01.2026 12:58
Министерство внутренних дел распространяет информацию в связи с убийством, произошедшим близ улицы Зураба Авалишвили в Тбилиси.
По данным ведомства, сотрудники департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в умышленном убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия М.Б., 1968 года рождения.
В ходе расследования установлено, что на территории, прилегающей к улице Зураба Авалишвили в Тбилиси обвиняемый, на почве существовавшего в прошлом конфликта, выстрелом из огнестрельного оружия смертельно ранил М.Б., 1975 года рождения, и скрылся с места происшествия.
« В результате проведенных по горячему следу оперативных и следственных действий правоохранители через несколько часов после происшествия задержали в регионе Самегрело обвиняемого в убийстве М.Б.
Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства.
В ходе личного обыска задержанного полиция также изъяла 25 таблеток, содержащих наркотическое вещество «метадон». Расследование ведется в соответствии со статьями 108, 236 и 260 УК, что предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.
