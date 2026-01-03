В Грузии по вердикту присяжных двух мужчин приговорили к 17 годам за убийство

Суд присяжных Гори полностью разделил доказательства, представленные прокуратурой, а также отягчающие обстоятельства по указанному делу, и признал обвиняемых виновными.



Указанную информацию распространяет Прокуратура Грузии.



«Присяжные заседатели сочли доказанным, что 20 апреля 2025 года в одном из сел Казбегского муниципалитета, обвиняемые по предварительному сговору, движимые мотивом мести, используя нож и плотный тупой предмет нанесли потерпевшему многочисленные ранения и повреждения в разные области тела. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.



По статье 109-й, подпункт «З» (умышленное убийство, совершенное группой лиц).



На основании вердикта присяжных заседателей, суд приговорил каждого из обвиняемых к 17 годам лишения свободы»,- говорится в информации.





