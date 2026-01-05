Адам Кинзингер: Почему через Грузию летят российские грузовые рейсы в Иран

05.01.2026 15:34





Бывший конгрессмен США Адам Кинзингер публично задался вопросом, почему Грузия разрешает пролёт российских грузовых самолётов в Иран через своё воздушное пространство. В посте он сослался на данные Flightradar24: за последние дни как минимум пять транспортных Ил-76 пересекли грузинское небо и приземлились в Иране.



По данным Open Source Intel, зафиксированным в течение 48 часов, эти рейсы могут указывать на рост незадекларированных поставок российского груза в Иран.



Согласно трекинговым данным, на которые ссылаются СМИ, один из Ил-76, эксплуатируемый белорусской грузовой авиакомпанией RubyStar, вылетел 29 декабря из Минеральных Вод и примерно через два часа приземлился в Тегеране. В следующие двое суток были зафиксированы ещё несколько рейсов, однако подробные маршруты и расписание публично не раскрывались.



Эти перелёты вызвали спекуляции о характере груза, возможной военной помощи России Ирану и роли Грузии как транзитного коридора.



Агентство гражданской авиации Грузии, комментируя ситуацию телеканалу TV Pirveli, подтвердило пролёты и заявило, что речь идёт о стандартных гражданских транзитных операциях, осуществляемых в соответствии с международными конвенциями и национальным законодательством. По данным агентства, такие рейсы не требуют отдельного разрешения на каждый пролёт через грузинское воздушное пространство.



Перелёты совпали по времени с началом антиправительственных протестов в Иране 28 декабря на фоне углубляющегося экономического кризиса — падения национальной валюты и высокой инфляции.



Позже протесты приобрели политический характер: участники требовали отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Сообщается как минимум о восьми погибших в столкновениях с силовиками.



Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает протестующих.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





