Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 13 иностранных граждан

06.01.2026 11:14





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, в последние дни выдворили из Грузии 13 иностранных граждан.



В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана — всего 13 человек.



Отмечается, что в течение прошлого года общее число иностранных граждан, выдворенных из Грузии, составило 1 311 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



Одной из компетенций Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии является выявление иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований, и их выдворение из Грузии посредством интенсивного миграционного контроля и проведения других специальных мероприятий.





