|
|
|
Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 13 иностранных граждан
06.01.2026 11:14
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, в последние дни выдворили из Грузии 13 иностранных граждан.
В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана — всего 13 человек.
Отмечается, что в течение прошлого года общее число иностранных граждан, выдворенных из Грузии, составило 1 311 человек.
В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.
Одной из компетенций Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии является выявление иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований, и их выдворение из Грузии посредством интенсивного миграционного контроля и проведения других специальных мероприятий.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна