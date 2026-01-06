Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пит Хегсет: В Каракасе для задержания Николаса Мадуро находились до 200 американских военных


06.01.2026   11:15


По заявлению министра обороны США Пита Хегсета, в операции по задержанию Николаса Мадуро и его супруги участвовали до 200 американских военнослужащих.

«До 200 наших лучших американцев собрались в центре Каракаса», - сказал Хегсет.

По его словам, российская ПВО в ту ночь не сработала хорошо.

«Как видно, российская ПВО сработала в центре Каракаса не так уж хорошо, и они задержали обвиняемое лицо, разыскиваемое американским правосудием так, что не погиб ни один американец», - отметил Хегсет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна