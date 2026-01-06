|
|
|
Пит Хегсет: В Каракасе для задержания Николаса Мадуро находились до 200 американских военных
06.01.2026 11:15
По заявлению министра обороны США Пита Хегсета, в операции по задержанию Николаса Мадуро и его супруги участвовали до 200 американских военнослужащих.
«До 200 наших лучших американцев собрались в центре Каракаса», - сказал Хегсет.
По его словам, российская ПВО в ту ночь не сработала хорошо.
«Как видно, российская ПВО сработала в центре Каракаса не так уж хорошо, и они задержали обвиняемое лицо, разыскиваемое американским правосудием так, что не погиб ни один американец», - отметил Хегсет.
|
|
|
