Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полиция задержала 24-летнего мужчину по обвинению в попытке разбойного нападения


06.01.2026   14:37


Сотрудники полиции департамента Самегрело–Земо Сванети Министерства внутренних дел Грузии задержали по обвинению в разбое мужчину 2001 года рождения, Б.Г.

В ходе расследования установлено, что 5 января текущего года в Зугдиди подозреваемый, угрожая оружием, потребовал деньги у сотрудника одного из супермаркетов. Однако довести преступный замысел до конца ему не удалось — он скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий полиция вскоре задержала Б.Г. в качестве обвиняемого. Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.

Расследование ведётся по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна