Полиция задержала 24-летнего мужчину по обвинению в попытке разбойного нападения
06.01.2026 14:37
Сотрудники полиции департамента Самегрело–Земо Сванети Министерства внутренних дел Грузии задержали по обвинению в разбое мужчину 2001 года рождения, Б.Г.
В ходе расследования установлено, что 5 января текущего года в Зугдиди подозреваемый, угрожая оружием, потребовал деньги у сотрудника одного из супермаркетов. Однако довести преступный замысел до конца ему не удалось — он скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий полиция вскоре задержала Б.Г. в качестве обвиняемого. Орудие преступления изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведётся по статье 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
