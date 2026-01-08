Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Венесуэла сообощает о гибели 100 человек в результате американской спецоперации


08.01.2026   10:47


Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в ходе проведенной США в стране военной операции погибли 100 человек, сообщает Reuters.

Каракас до сих пор не называл число погибших, но армия опубликовала список из 23 человек.

Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть сотрудников службы безопасности Мадуро была «хладнокровно» убита, а Куба заявила, что в Венесуэле погибли представители ее военных и разведывательных служб.

Министр ВД Венесуэлы сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес во время нападения США получила травму головы, а сам Мадуро - травму ноги.


