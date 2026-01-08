Убийства в Квемо Картли: один из подозреваемых задержан на границе с Турцией

Два громких криминальных происшествия произошли в первые дни 2026 года в регионе Квемо Картли на юге Грузии.



4 января было совершено вооружённое нападение на владельцев ювелирного магазина в Марнеули. Подозреваемого задержали при попытке бегства в Турцию, сообщила пресс-служба МВД Грузии.



«Сотрудники полиции Квемо-Картли и полицейского департамента провинции Артвин Турецкой Республики в рамках совместной операции на территории пограничного сектора «Карцахи» задержали гражданина 2002 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.





Следствие установило, что обвиняемый открыл стрельбу по отцу и сыну, находившимся в своей золотой лавке на территории марнеульского рынка. От полученных ранений 27-летний Сахиб Байрамов скончался в больнице, его отец Рафиль Байрамов был выписан в тот же день. Узнав о смерти молодого мужчины, родственники устроили погром в медицинском учреждении.



Рафиль Байрамов утверждает, что нападение было организовано по поручению «воров в законе». В интервью «ТВ Пирвели» он заявил, что ранее получал телефонные угрозы, однако «террор» прекратился после смены номера. Почему он не сообщил об этом в полицию, Байрамов не уточнил.



По словам потерпевшего, авторы угроз упоминали имя Полада Омарова — влиятельного криминального авторитета, уроженца Квемо Картли, который в настоящее время отбывает наказание в США по делу о подготовке убийства ирано-американской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад. Предполагается, что Омаров связан с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



Сам Омаров отрицает причастность к нападению в Марнеули. «С сожалением и решительно осуждаю упоминание моего имени в связи с этим инцидентом», — говорится в письме Омарова, распространённом его адвокатом Эльмаром Гасанлы, представляющим его интересы в Грузии. Омаров подчеркнул, что не имеет «личных конфликтов» с кем-либо, «ценит соотечественников», «любит родину» и намерен вернуться в Грузию после освобождения.



Мотив преступления пока не установлен. Задержанному заочно предъявлены обвинения в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного заключения.



Второй резонансный инцидент произошел вечером 5 января в селе Каратакля Гардабанского муниципалитета. В результате конфликта, начавшегося во время свадебного застолья, четыре человека получили тяжёлые ранения, один человек погиб.



Поводом для ссоры стал конфликт между двумя мужчинами. По словам очевидцев, тамада Айдин Мамедов сделал замечание гостю — Фаилу Алиеву, сочтя его поведение недопустимым, после чего ударил его по лицу. Оскорблённый Алиев покинул торжество и решил отомстить.



Как сообщают СМИ, он позвал на подмогу сына и других родственников. Вскоре конфликт перерос в массовую потасовку у сельского банкетного зала, в которую, по словам очевидцев, оказались вовлечены десятки человек.



Ответ последовал со стороны семьи Мамедовых: Айдин вместе с сыновьями направился к дому Алиевых. Там они столкнулись с сопротивлением — трое человек получили ножевые ранения.



На этом конфликт не завершился. Мамедовы совершили наезд автомобилем на Фаила Алиева и его сына. 50-летний мужчина скончался на месте, рассказали СМИ.



МВД Грузии сообщило о задержании двоих подозреваемых и установлении ещё трёх фигурантов дела.



Следствие ведётся по статьям Уголовного кодекса о покушении на убийство, незаконном проникновении в жилище с применением насилия, а также о групповом насилии в отношении двух и более лиц. Максимальная санкция по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.





