|
|
|
Трамп хочет увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов к 2027 году
08.01.2026 12:14
К 2027 году наш оборонный бюджет должен составить 1,5 триллиона долларов, об этом в соцсети пишет президент США Дональд Трамп.
«После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что ради блага нашей страны, особенно в эти опасные времена, наш оборонный бюджет на 2027 год должен составить не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов», - написалТрамп в Truth Social.
По его словам, цель увеличения оборонного бюджета - укрепление обороноспособности США и создание современных вооруженных сил.
«Это позволит нам создать «армию мечты», которая обеспечит нашу безопасность и защиту вне зависимости от любого врага», - заявил президент США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна