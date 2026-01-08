Трамп хочет увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов к 2027 году

08.01.2026 12:14





К 2027 году наш оборонный бюджет должен составить 1,5 триллиона долларов, об этом в соцсети пишет президент США Дональд Трамп.



«После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что ради блага нашей страны, особенно в эти опасные времена, наш оборонный бюджет на 2027 год должен составить не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов», - написалТрамп в Truth Social.



По его словам, цель увеличения оборонного бюджета - укрепление обороноспособности США и создание современных вооруженных сил.



«Это позволит нам создать «армию мечты», которая обеспечит нашу безопасность и защиту вне зависимости от любого врага», - заявил президент США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





