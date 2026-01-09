|
|
|
В Тбилиси наркопреступник протаранил полицейскую машину при попытке бегства
09.01.2026 12:26
В Тбилиси подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков протаранил полицейский автомобиль, пытаясь уйти от погони. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Правоохранители пытались остановить 26-летнего мужчину, получив оперативную информацию. «З.К. попытался скрыться с места, в результате чего умышленно врезался в служебную машину полицейских на своем автомобиле», – говорится в заявлении. Ведомство не сообщает о пострадавших в результате происшествия.
Сразу после этого мужчину задержали. При обыске в его машине нашли особо крупную партию жидкости, содержащую наркотическое вещество «альфа ПВП».
Следствие продолжается по статьям о наркопреступлении и нападении на полицейских. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Новости Грузии
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна