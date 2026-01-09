|
|
|
В Кахети произошло убийство
09.01.2026 12:27
В Кахети произошло убийство. По существующей информации, в селе Шилда Кварельского муниципалитета мужчина убит холодным оружием.
По существующим данным, 51-летний мужчина холодным оружием нанес несколько ранений другу, находившемуся у него дома. 48-летний мужчина скончался от полученных ранений по дороге в больницу.
Местные жители говорят, что погибший и предполагаемый обвиняемый были друзьями. По одной из версий, мотивом стала ревность.
По данным Министерства внутренних дел, 51-летний мужчина задержан по горячему следу. Ведется расследование по статье 108 УК - умышленное убийство.
Новости Грузии
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна