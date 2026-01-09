В Кахети произошло убийство

В Кахети произошло убийство. По существующей информации, в селе Шилда Кварельского муниципалитета мужчина убит холодным оружием.



По существующим данным, 51-летний мужчина холодным оружием нанес несколько ранений другу, находившемуся у него дома. 48-летний мужчина скончался от полученных ранений по дороге в больницу.



Местные жители говорят, что погибший и предполагаемый обвиняемый были друзьями. По одной из версий, мотивом стала ревность.



По данным Министерства внутренних дел, 51-летний мужчина задержан по горячему следу. Ведется расследование по статье 108 УК - умышленное убийство.



