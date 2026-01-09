США захватили еще один танкер российского «теневого флота»

Береговая охрана США захватила еще один нефтяной танкер, вышедший из Венесуэлы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



На абордаж в Атлантике был взят танкер Olina, который ранее носил название Mivera M и был включен в санкционные списки за перевозки российской нефти. По американским данным, судно входило в «теневой флот» использовалось для экспорта нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского, Чёрного морей в Китай, Индию и Турцию.



Olina, шедший под флагом Восточного Тимора, стал пятым танкером, на который высадились силы береговой охраны США, отмечает WSJ. 7 января при поддержке сил военно-морского флота близ Исландии было задержано судно Bella 1, сменившее флаг на российский вскоре после выхода из Венесуэлы. Также на абордаж был взят танкер M Sophia, следовавший под флагом Панамы в водах Карибского моря.



Olina вышел из Венесуэлы на прошлой неделе загруженный нефтью в группе из целой флотилии танкеров, которая пыталась прорвать морскую блокаду США вскоре после свержения и захвата Николаса Мадуро. Во время операции береговой охраны танкер возвращался в Венесуэлу, так и не избавившись от груза нефти, рассказал Reuters источник в отрасли.



Всего США преследуют группу из 16 танкеров, четыре из которых недавно сменили флаги на российские, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По словам источников NYT, в ближайшие дни ожидаются новые захваты судов в рамках кампании против «теневого флота», которую анонсировал Трамп.



Один из танкеров, Veronica, идущий пустым, на этой неделе сменил название на Galileo и флаг — на российский, явно пытаясь спастись от задержания военно-морскими силами США. Аналогичным образом поступили еще три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть и находящихся под санкциями США за транспортировку сырья из России и Ирана: они зарегистрировались в Сочи или Таганроге.





