В Швеции задержали подозреваемого в работе на разведку России

09.01.2026 23:59





33-летний мужчина задержан в Швеции по подозрению в шпионаже, он находится под стражей с 7 января, сообщила прокуратура Швеции. Имя задержанного не раскрывается.



«Предварительное расследование находится на ранней стадии. Сейчас следствие указывает на то, что подозреваемый передавал информацию российской разведке. Подтвердится ли это, покажет дальнейший ход дела», — сообщил старший прокурор Матс Люнгквист. Других подробностей он не привел.



О том, что в Стокгольме 4 января задержали подозреваемого в шпионаже, ранее сообщила полиция Швеции. При этом полицейские не говорили, в работе на какую страну подозревают задержанного. По версии следствия, подозреваемый занимался шпионажем с 2022 года и до момента задержания.



По данным телевидения Швеции SVT, в прошлом подозреваемый учился в Блекингском технологическом институте в Карлскруне. Он работал на Вооруженные силы страны, был консультантом в IT-компании в 2018-2022 годах, после чего открыл собственную IT-компанию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





