Четыре человека задержаны по обвинению в нападении на сотрудника полиции
10.01.2026 12:34
Сотрудники Чиатурского районного отделения полиции Имерети Министерства внутренних дел арестовали четырех человек по обвинению в нападении на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей: С.И., 2008 г.р., Г.Ш., 1999 г.р., А.М., 2000 г.р., и М.Ш., 1994 г.р.
В ходе расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, выяснилось, что обвиняемые вступили в словесную перепалку с патрульным инспектором патрульной полиции Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, после чего в группе напали на него и избили.
В результате нападения патрульный инспектор получил травмы различных частей тела, а обвиняемые скрылись с места происшествия.
В результате оперативных мер и следственных действий, предпринятых по делу, полиция арестовала всех четырех обвиняемых вскоре после совершения преступления.
Расследование ведется в соответствии со статьей 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
