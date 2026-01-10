Четыре человека задержаны по обвинению в нападении на сотрудника полиции

Сотрудники Чиатурского районного отделения полиции Имерети Министерства внутренних дел арестовали четырех человек по обвинению в нападении на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей: С.И., 2008 г.р., Г.Ш., 1999 г.р., А.М., 2000 г.р., и М.Ш., 1994 г.р.



В ходе расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, выяснилось, что обвиняемые вступили в словесную перепалку с патрульным инспектором патрульной полиции Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей, после чего в группе напали на него и избили.



В результате нападения патрульный инспектор получил травмы различных частей тела, а обвиняемые скрылись с места происшествия.



В результате оперативных мер и следственных действий, предпринятых по делу, полиция арестовала всех четырех обвиняемых вскоре после совершения преступления.



Расследование ведется в соответствии со статьей 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.





