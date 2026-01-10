Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гражданин Украины задержан за наркопреступление


10.01.2026   12:57


Сотрудники Главного управления патрульной полиции Министерства внутренних дел Аджарии и Следственной службы Главного следственного управления того же управления Аджарии арестовали гражданина Украины С.И., 1980 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств и содействии их незаконной сбыту.

В Батуми патрульные инспекторы в результате обыска личной и временной квартиры обвиняемого изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупное количество наркотического средства «Мефедрон».

Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотического средства.

Ведет расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


