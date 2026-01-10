Гражданин Украины задержан за наркопреступление

Сотрудники Главного управления патрульной полиции Министерства внутренних дел Аджарии и Следственной службы Главного следственного управления того же управления Аджарии арестовали гражданина Украины С.И., 1980 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств и содействии их незаконной сбыту.



В Батуми патрульные инспекторы в результате обыска личной и временной квартиры обвиняемого изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупное количество наркотического средства «Мефедрон».



Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотического средства.



Ведет расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





