Гражданин Украины задержан за наркопреступление
10.01.2026 12:57
Сотрудники Главного управления патрульной полиции Министерства внутренних дел Аджарии и Следственной службы Главного следственного управления того же управления Аджарии арестовали гражданина Украины С.И., 1980 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств и содействии их незаконной сбыту.
В Батуми патрульные инспекторы в результате обыска личной и временной квартиры обвиняемого изъяли в качестве вещественного доказательства особо крупное количество наркотического средства «Мефедрон».
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотического средства.
Ведет расследование по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
