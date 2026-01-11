Великобритания и страны Евросоюза начали обсуждать размещение войск НАТО в Гренландии

Великобритания совместно с европейскими союзниками начала обсуждение возможного размещения контингента НАТО в Гренландии. Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, планы, находящиеся на ранней стадии, могут предусматривать развёртывание британских солдат, кораблей и самолётов для защиты острова.



По данным издания, переговоры ведутся на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно говорил о необходимости установить американский контроль над Гренландией, объясняя это угрозами со стороны России и Китая. Европейские страны рассчитывают, что усиление их военного присутствия в Арктике позволит убедить Трампа отказаться от идеи аннексии стратегически важного региона.



Как отмечает The Telegraph, в таком случае американский президент смог бы представить это как победу для налогоплательщиков США, заявив, что Европа берет на себя большую часть расходов по обеспечению безопасности в Атлантике.



Источники в британском правительстве сообщили газете, что премьер-министр Кир Стармер относится к угрозам со стороны России и Китая в Арктике «чрезвычайно серьезно» и согласен с необходимостью принятия мер. «Мы разделяем точку зрения президента Трампа — необходимо сдерживать растущую агрессию России на Крайнем Севере и укреплять евроатлантическую безопасность», — заявил один из собеседников The Telegraph.



Идея обсуждалась на встрече союзников по НАТО в Брюсселе 8 января. Участники совещания поручили командованию НАТО в Европе проработать возможные меры. The Telegraph сообщает, что операция может включать как полномасштабное развёртывание войск, так и сочетание учений, обмена разведданными, наращивания военного потенциала и перераспределения оборонных расходов.



Любая миссия, вероятно, будет проходить под эгидой НАТО и отдельно от существующих операций в странах Балтии и Польше. Британские официальные лица подтвердили изданию, что вооружённые силы страны готовятся к расширению роли в обеспечении безопасности в Арктике.



Одновременно, как стало известно The Telegraph, Европейский союз разрабатывает планы санкций против американских компаний (включая Meta, Google, Microsoft, X, банки и финансовые учреждения) на случай, если Трамп отвергнет предложение о размещении сил НАТО. Более радикальным вариантом могло бы стать вытеснение американских военных с баз в Европе, что лишило бы США ключевых плацдармов для операций на Ближнем Востоке и в других регионах.



На этом фоне The Mail on Sunday со ссылкой на источники сообщает, что Дональд Трамп отдал приказ Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить план возможного вторжения в Гренландию, однако встречает сопротивление со стороны высокопоставленных военных, которые считают такую операцию незаконной, отмечая, что инициатива не получит поддержки Конгресса.





