Главу аппарата премьера Израиля Нетаньяху задержали по делу об утечке секретных документов в газету Bild

11.01.2026 21:38





Главу аппарата премьер-министра Израиля и кандидата на пост посла в Великобритании Цахи Бравермана в воскресенье утром задержали для допроса, сообщила полиция. Об этом пишет The Jerusalem Post. По данным издания, допрос связан с делом об утечке секретных документов в немецкое издание Bild.



В сентябре 2024 года в Bild был опубликован засекреченный документ военной разведки Израиля о позиции ХАМАС на переговорах о заложниках. Публикация подкрепляла публичные заявления премьера Биньямина Нетаньяху о том, что освободить заложников можно только усилив военное давление. По делу уже арестован и обвинен бывший пресс-секретарь аппарата премьер-министра Эли Фельдштейн, которого также вызвали на допрос в воскресенье.



Отмечается, что в интервью телеканалу KAN в конце прошлого месяца Фельдштейн заявил, что Нетаньяху знал об использовании секретного документа для формирования общественного мнения и поддерживал такие действия, что противоречит официальной версии. Он также утверждал, что Браверман предлагал ему «закрыть» расследование утечки — встреча якобы прошла на подземной парковке военного штаба «Кирия» в Тель-Авиве, где Браверман предупредил его об открытии следствия.



Как пишет JP, дело об утечке пересекается со скандалом, в рамках которого расследуется подозрение в том, что помощники Нетаньяху, включая Фельдштейна, получали деньги от агентов, связанных с Катаром, за распространение прокатарских нарративов во время войны. Полиция уже завершила большую часть расследования и передала материалы прокуратуре.



После допроса Бравермана израильское «Движение за чистоту власти» потребовало немедленно приостановить его назначение послом, заявив, что человек под следствием не может занимать столь важный пост. Лидер оппозиции Яир Лапид поддержал требование, а депутат от «Демократов» Гилад Карив заявил, что допросить следует в первую очередь самого Нетаньяху.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





