MONEYVAL: Грузия предприняла шаги по усилению мер по борьбе с отмыванием дене


14.01.2026   15:10


«Грузия сделала шаги по усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако определённые недостатки всё ещё требуют устранения», — говорится в отчёте Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).

Согласно пресс-релизу Совета Европы, в этом направлении Грузия показала «ограниченный прогресс».

«MONEYVAL отмечает, что Грузия достигла ограниченного прогресса в устранении некоторых технических несоответствий, что влияет на применение стандартов Рабочей группы по финансовым мерам (FATF). Прогресс, достигнутый Грузией, был недостаточным для присвоения статуса улучшенной оценки по данной рекомендации, и Грузия по-прежнему оценивается как «частично соответствующая»», — говорится в отчёте.

В целом по 40 рекомендациям оценка Грузии следующая:

Соответствуют — 7 рекомендаций;

В основном соответствуют — 24 рекомендации;

Частично соответствуют — 8 рекомендаций;

Не соответствуют — 1 рекомендация, касающаяся некоммерческих организаций.

Для справки: Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) является мониторинговым органом Совета Европы. Он оценивает соответствие мер борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения основным международным стандартам, а также эффективность их реализации.


