В Тбилиси, на Марджанишвили убита женщина


14.01.2026   18:10


На территории, прилегающей к улице Марджанишвили в Тбилиси, убита женщина. По существующей информации, предполагаемым преступником является сосед убитой, который, предположительно, имеет психологические проблемы. При этом, по существующей информации, ему удалось скрыться, и в настоящее время полиция проводит поисковые мероприятия.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, следствие начато по статье 108 Уголовного кодекса, которая подразумевает умышленное убийство.


