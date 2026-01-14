Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
По факту убийства, произошедшего на Марджанишвили, МВД задержало 35-летнего мужчину


14.01.2026   21:37


По факту убийства, произошедшего сегодня на Марджанишвили в Тбилиси, Министерство ВД задержало одно лицо.

По данным ведомства, задержано лицо 1991 года рождения.

«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в умышленном убийстве А.Д., 1991 года рождения.

В ходе расследования установлено, что 14 января этого года в Тбилиси обвиняемый острым предметом нанес смертельные ранения М.Т., 1987 года рождения, и скрылся с места происшествия.

В результате оперативных мероприятий и следственных действий, правоохранители задержали обвиняемого А.Д. вскоре после произошедшего, по горячему следу.

Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.


