По факту убийства, произошедшего на Марджанишвили, МВД задержало 35-летнего мужчину
14.01.2026 21:37
По факту убийства, произошедшего сегодня на Марджанишвили в Тбилиси, Министерство ВД задержало одно лицо.
По данным ведомства, задержано лицо 1991 года рождения.
«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси задержали по обвинению в умышленном убийстве А.Д., 1991 года рождения.
В ходе расследования установлено, что 14 января этого года в Тбилиси обвиняемый острым предметом нанес смертельные ранения М.Т., 1987 года рождения, и скрылся с места происшествия.
В результате оперативных мероприятий и следственных действий, правоохранители задержали обвиняемого А.Д. вскоре после произошедшего, по горячему следу.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», - говорится в информации.
