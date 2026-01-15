Франция присоединится к проводимым Данией учениях в Гренландии

Франция примет участие в организуемых Данией учениях в Гренландии, - об этом в социальной сети пишет президент Франции Эмманюэль Макрон.



«По просьбе Дании, я принял решение о том, что наша страна примет участие в совместных учениях в Гренландии», - пишет в социальной сети Х Макрон.



По словам президента Франции, операция будет носить название «Усиление Арктики», и первые французские подразделения уже находятся в пути.



По сводкам немецких СМИ, правительство Фридриха Мерца также отправляет в Гренландию военнослужащих Бундесвера.





