Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Франция присоединится к проводимым Данией учениях в Гренландии


15.01.2026   11:29


Франция примет участие в организуемых Данией учениях в Гренландии, - об этом в социальной сети пишет президент Франции Эмманюэль Макрон.

«По просьбе Дании, я принял решение о том, что наша страна примет участие в совместных учениях в Гренландии», - пишет в социальной сети Х Макрон.

По словам президента Франции, операция будет носить название «Усиление Арктики», и первые французские подразделения уже находятся в пути.

По сводкам немецких СМИ, правительство Фридриха Мерца также отправляет в Гренландию военнослужащих Бундесвера.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна