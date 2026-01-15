СГБ расследует предполагаемую кибератаку на сайт правительства Грузии

15.01.2026 14:01





Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело по фактам «саботажа и несанкционированного проникновения в компьютерную систему». Расследование начато для выяснения причин публикации на сайте Администрации правительства и последующего распространения в СМИ засекреченного приложения к договору, заключённому с российским «Газпромом».



«На сайте Администрации правительства предположительно была осуществлена кибератака и проведены определённые манипуляции, целью которых было нанесение ущерба государственным интересам Грузии путём распространения недостоверной информации в публичном пространстве, в том числе с возможными вредоносными политическими и экономическими последствиями для страны», – говорится в заявлении СГБ.



25 декабря прошлого года на сайте Администрации правительства Грузии было опубликовано распоряжение о договоре с «Газпромом». К документу прилагалась информация о ценах, несмотря на то что детали соглашения являлись коммерческой тайной.





О публикации документа стало известно из анонса одной из передач телекомпании «Формула», позже об этом написало издание bm.ge (Business Media).



Через несколько часов распоряжение № 2212 было удалено с сайта правительства, а СМИ внесли исправления в свои новости. Издание bm.ge отметило, что «исходя из государственных интересов редакция приняла решение удалить распоряжение».



Стороны не называют стоимость поставляемого в Грузию топлива. Однако, согласно данным Регулирующей комиссии энергетики Грузии и отчётам «Газпрома», Грузия платила за российский природный газ 185 долларов за 1 000 кубометров.



Ранее в телеграм-канале российской государственной компании было опубликовано сообщение, согласно которому в 2025 году «Газпром» увеличил поставки газа в Грузию на 40,4%.





