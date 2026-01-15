Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На пограничном пункте пропуска «Сарпи» было выявлено два случая незаконного ввоза наркотических веществ


15.01.2026   14:16


По данным Налоговой службы, на пограничном пункте пропуска «Сарпи» было выявлено два случая незаконного ввоза «метамфетамина», «прегабалина» и кокаина.

По данным, в результате тщательной проверки иностранных граждан и их багажа, проведенной таможенниками по подозрению, было обнаружено 78 таблеток запрещенных лекарственных средств, спрятанных в дорожной сумке и на теле, «Метамфетамин» и «Прегабалин», а также более 2 граммов наркотического средства «Кокаин».

«Сотрудники Налоговой службы Министерства финансов совместно с сотрудниками Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел в результате операции, проведенной на пограничном контрольно-пропускном пункте «Сарпи» на границе страны было предотвращено два случая незаконного ввоза лекарственных средств, содержащих особо крупные количества наркотических и психотропных веществ, а также наркотика «кокаина».

Материалы дела переданы в соответствующий департамент Министерства внутренних дел Грузии для принятия дальнейших мер», — говорится в заявлении.


