На пограничном пункте пропуска «Сарпи» было выявлено два случая незаконного ввоза наркотических веществ
15.01.2026 14:16
По данным Налоговой службы, на пограничном пункте пропуска «Сарпи» было выявлено два случая незаконного ввоза «метамфетамина», «прегабалина» и кокаина.
По данным, в результате тщательной проверки иностранных граждан и их багажа, проведенной таможенниками по подозрению, было обнаружено 78 таблеток запрещенных лекарственных средств, спрятанных в дорожной сумке и на теле, «Метамфетамин» и «Прегабалин», а также более 2 граммов наркотического средства «Кокаин».
«Сотрудники Налоговой службы Министерства финансов совместно с сотрудниками Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел в результате операции, проведенной на пограничном контрольно-пропускном пункте «Сарпи» на границе страны было предотвращено два случая незаконного ввоза лекарственных средств, содержащих особо крупные количества наркотических и психотропных веществ, а также наркотика «кокаина».
Материалы дела переданы в соответствующий департамент Министерства внутренних дел Грузии для принятия дальнейших мер», — говорится в заявлении.
