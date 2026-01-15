В Батуми задержан мужчина по обвинению в покушении на умышленное убийство

По информации Министерства внутренних дел, по обвинению в покушении на умышленное убийство задержан гражданин А.И., 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за различные преступления.



Согласно данным следствия, инцидент произошёл в Батуми. В ходе словесного конфликта обвиняемый с применением холодного оружия нанёс тяжёлые телесные повреждения А.Д., 2003 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.



Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали соответствующую помощь.



В результате проведённых розыскных и следственных мероприятий, на основании судебного постановления, А.И. был задержан в качестве обвиняемого.



Расследование ведётся по статье 19–108 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает ответственность за покушение на умышленное убийство и наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.





