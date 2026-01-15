В Украине совершено покушение на грузинского бойца Георгия Парцвания

В Украине неизвестный совершил попытку убийства грузинского бойца Георгия Парцвания. Об этом он сам сообщил в Facebook.



«Сегодня неизвестный пытался меня убить», – написал Парцвания под видео с места происшествия. На кадрах видны следы выстрелов на автомобиле с символикой «Грузинского легиона».



«После учений меня отпустили домой, я отправился в город, установил машину здесь… Еще хорошо, что заметил, как какой-то тип прицеливается. Он произвел несколько выстрелов в моем направлении», – рассказал Парцвания, не уточняя, в каком городе произошел инцидент.



По его словам, он ответил стрельбой из служебного пистолета, однако нападавший скрылся. Сейчас его розыск продолжает полиция. Сам Парцвания не пострадал.



Георгий Парцвания воюет на стороне Украины против российской армии с лета 2022 года. По сообщениям СМИ, он руководил одной из десантных групп во время наступательной операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года. В сентябре того же года его наградили «Золотым крестом» – высшей военной наградой Украины, по решению тогдашнего главкома ВСУ Александра Сырского.



В сентябре 2025 года российский суд заочно приговорил Парцвания к 28 годам заключения. Ему вменяют наемничество, незаконное пересечение границы и участие в нападении на Белгородскую область РФ. Следствие также утверждает, что Парцвания воевал против российских сил в «ДНР» и «ЛНР».



