|
|
|
Турция будет патрулировать воздушное пространство Эстонии и Румынии в рамках миссии НАТО
15.01.2026 17:54
Турция планирует развернуть свои истребители в Эстонии и Румынии в рамках усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства восточного фланга Альянса.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны страны.
Турция планирует провести четырехмесячное патрулирование в Эстонии с августа по ноябрь 2026 года. После этого Анкара развернет истребители в Румынии – с декабря 2026 года по март 2027 года.
В Минобороны добавили, что эти миссии направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства стран-союзниц в мирное время.
Запланированное патрулирование происходит на фоне многочисленных нарушений Россией воздушного пространства Альянса.
Ранее НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше, чем предусматривалось по графику ротации.
Также в этом месяце к Турции перешло председательство в группе стран-членов НАТО по противодействию морским минам в Черном море.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна