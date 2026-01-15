Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Турция будет патрулировать воздушное пространство Эстонии и Румынии в рамках миссии НАТО


15.01.2026   17:54


Турция планирует развернуть свои истребители в Эстонии и Румынии в рамках усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства восточного фланга Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны страны.

Турция планирует провести четырехмесячное патрулирование в Эстонии с августа по ноябрь 2026 года. После этого Анкара развернет истребители в Румынии – с декабря 2026 года по март 2027 года.

В Минобороны добавили, что эти миссии направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства стран-союзниц в мирное время.

Запланированное патрулирование происходит на фоне многочисленных нарушений Россией воздушного пространства Альянса.

Ранее НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше, чем предусматривалось по графику ротации.

Также в этом месяце к Турции перешло председательство в группе стран-членов НАТО по противодействию морским минам в Черном море.


